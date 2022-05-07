Filmin konusu Bağcılar

Merakla beklenen 'The Bağcılar' adlı filmin galası yapıldı. Kadrosunda Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmde Bağcılar'ın arka sokaklarında yaşanan trajik olaylar anlatılıyor. Filmin proje sponsoru Hasan Sümer "Yıllarca işletmeci olarak Bağcılar'a hizmet verdim. Sonunda da adı Bağcılar olan bir projeye sponsor oldum. Bağcılar'a geldiğimde gördüklerim karşısında ne kadar doğru bir işin içerisinde olduğumu anladım. Manavların, kasapların ve muhtarlıkların camında filmin afişi var. Bu enerjinin vizyona da yansıyacağından hiç şüphem yok" dedi.