‘Özcan Deniz’in hayatı çok zorlu’

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy'de bir güzellik merkezi açtı. Mekân açılışına Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz de katıldı. Anne Deniz, Feyza Aktan'la boşanma süreci olaylı bir şekilde devam eden oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kimse gözyaşı dökmesin ama bunların hepsini kaldırmak zor, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler" diyen Kadriye Deniz, oğlunun İranlı Samar Dadgar ile ilişkisi hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: "Özcan eğer mutluysa sonuna kadar istiyorum ilişkilerini. Onun mutluluğu benim için çok önemli, bir yastığa baş koysunlar. Ama ben Özcan'ın evlenmesini istemiyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir ama ben istemiyorum."