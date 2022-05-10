'Destan' 22'nci bölümünde Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han'la karşı karşıya bırakarak oba baskınını Ulu Ece'nin yaptırdığını Alpagu'ya söyler. Ulu Ece'nin kararlı tavrı karşısında Alpagu'nun kafası karışır.

O sırada içeri giren Batuga, derdest ettiği Alaca'yı Alpagu'nun önüne savurarak "Akkız'ın anasıyım diye kendini tanıtan hatun meğer Ulu Ece'nin çaşıdıymış!" sözleri Alpagu'nun kafasını daha da karıştırır.

Köşeye sıkışan Ulu Ece son kozunu oynar ve yanındaki Gökben'in kılıcını çekip Alpagu'ya uzatarak "Bu iftiraların birine bile inandıysan işte boynum! Durma vur boynumu!" diyerek rest çeker. Alpagu, Ulu Ece'ye inanacakken kızının acısını hatırlayan Yibek, korkusuz bir şekilde ve söyleyeceklerinin kendi sonunu da getireceğini bilerek "Ulu Ece yalan söyler Han'ım! Söylenenlerin hepsi doğrudur. Hatta Alaca Hatun, Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır!" itirafı Ulu Ece'yi şok eder.

Destan'da gerçeklerin üzerindeki karanlık aydınlanıyor! Ulu Ece ve Kaya, yaptıklarının hesabını yargıya verecek! | Video

Ulu Ece, Yibek'in itirafı karşısında uğradığı şoku atlatarak "Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma nasıl inanırsın?" diyerek kendini aklamaya çalışırken oğlu Temur derdest ettiği Kaya'yla taht odasına girerek Dağ Obasını basan ve Tutkun'u öldürenlerin Ulu Ece ve Kaya olduklarını söyler.

Kaya sıkışmış ifadeyle Ulu Ece'ye bakarken Alpagu "Doğru mu derim sana? Konuş!" sözleri karşısında Kaya, "Ne yaptımsa anam için yaptım. Anamın Tılsım Bike'yi öldürdüğü ortaya çıkmasın diye tüm bu kirli oyunlara sırdaş oldum" diyerek her şeyi itiraf eder. Duyduklarıyla yıkılan Alpagu "Hangisi iftira! Tılsım'a oyun kurman mı? Kandaşını çaşıdın olarak kullanman mı? Dağ Obasını basıp onca cana kıyman mı?! Sen, sen bir albızsın! Albızların yeri de Kızıl Tamu'dur!" diyerek elindeki kılıcı Ulu Ece'nin boynuna vuracağı sırada Danış Ata'nın öfkenin gerçeği gizlediği ve durumu yargının çözeceği sözleri üzerine Alpagu kararı yargıya bırakır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.