Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan: Çok ünlü olabilirsiniz ama oyuncu olamazsınız

Mucize Doktor dizisinden gelen teklifi ilk seferde kabul etmeyen oyuncu sebebini "Daha önce bir tiyatro oyununda otizmli birini oynadım. Çok zordu. Daha doğrusu hastalıklı bir karakteri oynamak çok zor. İzleyenlerin duygusunu rencide etmemen gerekiyor. Dizide Adil karakterini oynamak için bir şey yapmanıza gerek yok. Diziden gelen teklifi kabul etmememin sebebi ise Ali karakterinin belli olmamasıydı." şeklinde açıkladı.

Orhan Veli şiirlerinden Murathan Mungan'ın uyarlamasıyla sanatseverlere ulaşan, tek kişilik oyununuz 'Bir Garip Orhan Veli' pandemi öncesinde ilgiyle izlendi. Ve ilgi görmeye de devam ediyor. Sizin Orhan Veli ile nasıl yolunu birleşti?

11 yaşındaydım ilk Orhan Veli şiiri okuduğumda. Anlayabildiğim bir şiir bulduğum için çok mutluydum. Biz de o zamanlar aruz vezne vardı. Hece ölçüsü öğreniyorduk. O dönemde serbest biçimde şiir yazan çok yoktu. Ve 11 yaşındaki bir çocuğun anlaması için yazılmış bir şiir gibi gelmişti bana. İlk yolculuğum böyle kesişti. Orhan Veli başucu kitaplarımdan bir tanesiydi. Sonra konservatuar sınavına hazırlanırken Orhan Veli'yi Müşfik Kenter oynuyordu. Merak ediyordum. Kasetleri çıkmıştı. Sınavda 3 şiir ezberletip 1 şiir soruyorlardı. 3 tane şiir ezberledim hepsi Orhan Veli'nin şiirleriydi. Hep aklımdaydı Orhan Veli'yi oynamak fakat Murathan Mungan vermiyordu. Ben de Murathan Mungan'ın başka bir şiirini yapmak istedim. Bana " Ben yaşadığım sürece benim şiirlerim için mahremdir, kimsenin ağzından duymak istemiyorum ama neden Bir Garip Orhan Veli'yi oynamıyorsun" dedi. Ben de vermiyorsun, dedim. Bana verebileceğini söyledi. Sabaha kadar uyuyamadım. Daha sonra provalara başladık.

İlk sahneye çıktığınızda ne hissettiniz?

Niye orada olduğumu sorguladım. Abim Serhat Özcan Ferhan Şenşoy'un tiyatrosunda çalışıyordu. O orada olunca beni de otomatik olarak tiyatro kulübüne aldılar. Sonra kendimi çok kötü hissettim. Niye buradayım, dedim. Çok hazırlıksız yakalandım. Babam hep "sevdiğiniz bir işiniz ve sevdiğiniz biz eşiniz olsun zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız" derdi. Basit bir hayat istiyordum. Üç Kız Kardeş'deki Sadık karakteri gibi birini istiyordum. Ama öyle olmadı. Çok okuyan bir çocuktum. Okuduklarını anlatan, seyirci ile yazar arasında katalizör olma fikri inanılmaz güzel geldi. Çok çalıştım. 10 senedir de televizyon ile kariyer planladım. Hepsi birbirinden farklı disiplinler. Çocukken sorarlardı ne olmak istiyorsun diye. Şimdi ne istersem onu oluyorum.