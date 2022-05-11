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Giriş Tarihi: 11.5.2022 16:16 Son Güncelleme: 11.5.2022 16:17

Deli Yürek dizisinde birlikte rol almışlardı! Bomba Kenan İmirzalıoğlu itirafı!

Deli Yürek dizisinde birlikte rol almışlardı! Bomba Kenan İmirzalıoğlu itirafı!

Deli Yürek','Ekmek Teknesi' ve 'Acı Hayat' gibi bir döneme damga vuran projelerde yer alan usta oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu itirafıyla dikkat çekti. Yenilmez, Deli Yürek dizisinde birlikte rol aldığı Kenan İmirzalıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Şimdilerde atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da boy gösteren Yenilmez, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülendi.Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bomba hakkında itiraflarda bulundu. Yenilmez, "İmirzalıoğlu delikanlı bir adamdır" dedi. İşte detaylar...

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi ses getiren sayısız projelerde yer alan Ahmet Yenilmez canlandırdığı karakterlerle gönülleri fethetmeyi başarıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Nişantaşı'nda gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Deli Yürek dizisinde beraber rol aldığı Kenan İmirzalıoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Yenilmez, "Delikanlı bir adamdır" sözlerini kullandı.

Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Kenan İmirzalıoğlu ile aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala görüştüklerini ifade eden Yenilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayatım boyunca kendim onaylamadığım hiç bir işin içinde olmadım. Deli Yürek çok başka bir ünündür, Kenan da Türk Sineması'nın ender delikanlılarından biridir. O bir Anadolu delikanlısıdır. Benim o dünya ahiret kardeşimdir. Şeref duyarım nasip olursa inşallah tekrar oynamak isteriz."

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Deli Yürek dizisinde birlikte rol almışlardı! Bomba Kenan İmirzalıoğlu itirafı!
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