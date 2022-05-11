İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...

Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift bugün görülen dava ile tek celsede boşandı.
BU KARARDAN VAZGEÇMEDİ
İbrahim Çelikkol'un dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi. İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.