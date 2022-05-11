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Giriş Tarihi: 11.5.2022 15:04 Son Güncelleme: 11.5.2022 15:27

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...

Magazin dünyasından peş peşe boşanma haberleri geldi. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın ardından bir üzücü haber de oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'dan geldi. 2017 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı. Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti. Çiftin Ali adında bir oğulları var. İşte detaylar...

Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift bugün görülen dava ile tek celsede boşandı.

BU KARARDAN VAZGEÇMEDİ

İbrahim Çelikkol'un dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi. İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...
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