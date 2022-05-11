Sıla’dan İlker Kaleli’ye aşk dolu kutlama! Sıla’dan İlker Kaleli’ye: Sen bana bu hayatın kıyağısın!

Ünlü şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile geçen yıl boşanmıştı.
BİR YILDIR BİRLİKTELİK YAŞIYORLAR
Bu birlikteliğinde aradığını bulamayan Sıla Gençoğlu, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşıyor.
AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkileri doludizgin devam ediyor.
"SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN. DAİMA."
Ünlü şarkıcı bugün İlker Kaleli'nin doğum gününü kutladı. Oldukça duygusal bir mesaj yayınlayan Sıla, "Çünkü bugün 11 Mayıs. Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima. Sıla." İfadelerini kullandı.