Sıla’dan İlker Kaleli’ye aşk dolu kutlama! Sıla’dan İlker Kaleli’ye: Sen bana bu hayatın kıyağısın!

"SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN. DAİMA."

Ünlü şarkıcı bugün İlker Kaleli'nin doğum gününü kutladı. Oldukça duygusal bir mesaj yayınlayan Sıla, "Çünkü bugün 11 Mayıs. Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima. Sıla." İfadelerini kullandı.