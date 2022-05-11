Takıntılı figürana 8 yıl 3 ay istendi! Ünlü oyuncu Ezgi Mola’yı yıllarca takip etmiş!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola 2015 yılında bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre o dönemde Kemal Kahraman isimli bir şahıs da Ezgi Mola'nın yer aldığı reklam filminde yer almıştı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı. 20 Aralık 2020 günü ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti.



TAKİP VE TEHDİT EDİLDİ



Genç kadın, arkasını döndüğünde ise Kemal Kahramanla karşılaştı. İddiaya göre Mahraman "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.

Ünlü oyuncudan cevap alamayan genç adam bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu. Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı.