Zara’dan Oktay Kaynarca’ya: İşimi elimden mi alacaksın?

Sanatçı Zara, önceki gün Antalya'da bir otelde sahneye çıktı. Zara'yı dinlemeye gelenler arasında yakın dostu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da vardı. Zara, bir ara Kaynarca'yı sahnesine davet etti ve ikili 'Dostum Dostum' ve 'O Yar Gelir' türküsünü seslendirdi. Zara, şarkıyı başarılı bir şekilde yorumlayan Kaynarca'ya "Bu nasıl yorum? Mesleğimi elimden mi alacaksın?" diye takılınca salondan kahkaha sesleri yükseldi. Kaynarca ise "Türkü bu memleketin felsefesidir. Türkü söyleyen insanlara güvenin. Türküyü söylerken gözünü kapatan insanlara güvenin çünkü türkü uzun süre göz kapanarak söylenir. Yorumcu size güvenerek türküsünü seslendirir" dedi.