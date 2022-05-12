Lübnan kanalı Palalı’yla çekim yaptı

ROL aldığı dizilerle, ünü sınırları aşan oyuncu Furkan Palalı'ya dünyanın dört bir yanından hayranlarının sevgisi sürüyor. Çekimleri Adana'da süren 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Fikret Fekeli' karakteri ile ekranlara gelen Palalı'nın Adana'da kaldığı otele ve gittiği kuaför salonuna, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden hediye yağıyor. Son olarak dizinin yayınlandığı Lübnan MTV kanalı oyuncunun hayranları için Adana'ya gelerek, şehrin çeşitli yerlerinde çekim yaparak Palalı'yla röportaj gerçekleştirdi.