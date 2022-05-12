Takıntılı figüran adalete hesap verecek

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2015'te bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre o dönemde Kemal Kahraman da reklam filminde oynadı. 2020'de ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti. Genç kadın, arkasını döndüğünde ise Kemal Kahraman'la karşılaştı. İddiaya göre Kahraman, "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım" diyerek bağırmaya başladı. Ünlü oyuncudan cevap alamayan genç adam, bu kez parmağını sallayarak, "İşimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun" şeklinde tehditler savurdu. Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı. Şikayetçi olan ünlü oyuncu, Kahraman'a karşı koruma kararı aldırdı.İfadesine başvurulan 39 yaşındaki Kahraman, Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını, amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi. Kahraman, oyuncuya gönderilen sosyal medya hesabının sahibi olduğunu kabul ederek amacının taciz etmek olmadığını belirtti. Soruşturma sonunda, Kahraman'ın Mola'ya karşı cinsel tacizde bulunduğu, değişik zaman aralıklarında oyuncuya ısrarlı şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükûnunu bozarak tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 7.5 yıla kadar hapsi istenen Kemal Kahraman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.SOSYAL medya platformunda gönderilen mesajlarda, "Seni bekleyecek gücüm kalmadı. Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte. Boğulduk artık, bir iletişim kuralım rica ederim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni" ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.