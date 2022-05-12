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Giriş Tarihi: 12.5.2022 09:17 Son Güncelleme: 12.5.2022 09:24

Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! Ünlü türkücüyü bile unutmuştu! Alzheimer ile savaşıyordu...

Yavuz Bingöl’ü kahreden haber! Ünlü türkücüyü bile unutmuştu! Alzheimer ile savaşıyordu...

Usta sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesinden kötü haber geldi. Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi ve halk ozanı Şahsenem Bacı Alzheimer ile savaşıyordu. Halk ozanı Şahsenem Akkaş, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu. İşte halk ozanı Şahsenem Akkaş'ın son sağlık durumu...

Usta sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi ve Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı sevenlerini üzdü. Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş, solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirterek, ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.

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Yavuz Bingöl'ü kahreden haber! Ünlü türkücüyü bile unutmuştu! Alzheimer ile savaşıyordu...
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