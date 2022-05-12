Yavuz Bingöl’ü kahreden haber! Ünlü türkücüyü bile unutmuştu! Alzheimer ile savaşıyordu...

Usta sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi ve Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı sevenlerini üzdü. Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş, solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirterek, ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.