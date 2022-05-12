Yavuz Bingöl’ü kahreden haber! Ünlü türkücüyü bile unutmuştu! Alzheimer ile savaşıyordu...

Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirterek, ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.