‘Böyle bir filmde rol almak gurur verici’

Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu alan 'Kurtuluş Hattı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. Filmde Yusuf Aytekin ile başrolü paylaşan Gülsim Ali, "Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren kahramanların anlatıldığı böyle bir filmde rol almak benim için inanılmaz heyecan ve gurur verici" dedi. Ali, filmde İngiliz askerleriyle giriştiği kavga sahnelerinin çekimi için özel dövüş dersleri aldı.Atatürk'ün Nutuk'ta "Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum" dediği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen film, posta ve telgraf memurlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki özel rollerini beyazperdeye taşıyor.