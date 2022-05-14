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Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:24 Son Güncelleme: 14.5.2022 15:31

Burak Deniz'in giyim tarzı dikkat çekti! Son görüntüsü şaşırttı! "Didem tavsiye veriyor"

Burak Deniz’in giyim tarzı dikkat çekti! Son görüntüsü şaşırttı! Didem tavsiye veriyor

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Burak Deniz'in adı, genç oyuncu Deniz Işın ile anılıyordu. Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda ünlü manken Didem Soydan ile ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığa dayanamayan yakışıklı oyuncu, eski aşkı Didem Soydan ile barıştı. Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu salaş giyim tarzıyla dikkat çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, giyim tarzıyla ilgili açıklama yaptı. İşte Burak Deniz'in son görüntüsü...

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Burak Deniz'in ismi kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile gündem olmuştu. Ancak ünlü oyuncu Burak Deniz, eski sevgilisi Didem Soydan ile barıştı.Aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift, mutluluklarını takipçileriyle de paylaşıyor.

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ GİYİYORUM"

Önceki gün Nişantaşı'nda bir kafeden çıkarken görüntülennen yakışıklı oyuncu Burak Deniz, salaş tarzı ile dikkat çekti. Deniz'e çıkışta, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem Hanım (Soydan) size bu konuda tavsiyede bulunuyor mu?" diye soruldu. Deniz ise, "Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet, Didem ara sıra tavsiye veriyor ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu Burak Deniz son olarak güzel oyuncu Alina Boz ile atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde rol almıştı.

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Burak Deniz'in giyim tarzı dikkat çekti! Son görüntüsü şaşırttı! "Didem tavsiye veriyor"
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