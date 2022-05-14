Burak Deniz'in giyim tarzı dikkat çekti! Son görüntüsü şaşırttı! "Didem tavsiye veriyor"

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ GİYİYORUM"

Önceki gün Nişantaşı'nda bir kafeden çıkarken görüntülennen yakışıklı oyuncu Burak Deniz, salaş tarzı ile dikkat çekti. Deniz'e çıkışta, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem Hanım (Soydan) size bu konuda tavsiyede bulunuyor mu?" diye soruldu. Deniz ise, "Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet, Didem ara sıra tavsiye veriyor ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum" yanıtını verdi.