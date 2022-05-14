Haberler Günaydın Haberleri Londra tatili sanatla dolu geçti
Giriş Tarihi: 14.5.2022

Londra tatili sanatla dolu geçti

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Londra tatili sanatla dolu geçti
Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncuya sevgilisi Kaan Yıldırım'la çıktığı Londra seyahati sorulunca, "Bunu daha önce de konuşmuştuk, güzeldi her şey. Beraber oyun izledik" diye yanıt verdi. Muhabirlerin "Kaan Bey'le ilgili soruları geçiştiriyor musunuz?" demesi üzerine utangaç tavırlar sergileyen Erçel, "Oyunlar izledik, müzikale gittik. Çok güzel geçti" diye söylediklerini yineledi. İş toplantıları arasında mekik dokuduğunu dile getiren oyuncu, "Şu an bir yoğunluk var o yüzden bu aralar çok sık karşılaşacağız" diyerek muhabirlere takıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra tatili sanatla dolu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA