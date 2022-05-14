Londra tatili sanatla dolu geçti

Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncuya sevgilisi Kaan Yıldırım'la çıktığı Londra seyahati sorulunca, "Bunu daha önce de konuşmuştuk, güzeldi her şey. Beraber oyun izledik" diye yanıt verdi. Muhabirlerin "Kaan Bey'le ilgili soruları geçiştiriyor musunuz?" demesi üzerine utangaç tavırlar sergileyen Erçel, "Oyunlar izledik, müzikale gittik. Çok güzel geçti" diye söylediklerini yineledi. İş toplantıları arasında mekik dokuduğunu dile getiren oyuncu, "Şu an bir yoğunluk var o yüzden bu aralar çok sık karşılaşacağız" diyerek muhabirlere takıldı.