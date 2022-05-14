Ümit Erdim’den vatanseverlik dersi

Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'na getirilen siyasi yasağa tepki gösterip ona destek veren sanatçılara seslendi: "Bu hanımın tweetleri ve savunduğu şeyler Google'da mevcut. Peşinden gidenlere sadece yazık! Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi!"Erdim, bu paylaşımı sonrası kendisini linç edenlere ise şu sözlerle vatanseverlik dersi verdi: "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. 'Ermeni Soykırımı' ifadesi kocaman bir yalan ve iftiradır. Bu cümleleri savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye!"