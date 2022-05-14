Ümit Erdim’den vatanseverlik dersi

'SÖZLERİ GOOGLE'DA MEVCUT'
Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'na getirilen siyasi yasağa tepki gösterip ona destek veren sanatçılara seslendi: "Bu hanımın tweetleri ve savunduğu şeyler Google'da mevcut. Peşinden gidenlere sadece yazık! Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi!"
'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'
Erdim, bu paylaşımı sonrası kendisini linç edenlere ise şu sözlerle vatanseverlik dersi verdi: "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. 'Ermeni Soykırımı' ifadesi kocaman bir yalan ve iftiradır. Bu cümleleri savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye!"