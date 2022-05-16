İrem Derici: Ailemin ricasıyla susuyorum

İremDerici, önceki akşam Sultangazi'de bir AVM'de sahneye çıktı. Derici, eski sevgilisi Cem Belevi'nin günlerdir magazin gündemini meşgul eden ihaneti ilgili de konuştu. Ünlü şarkıcı "Bu son konuşmamız olsun. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni kimse susturamaz" dedi.Belevi'nin kendisi için "Mağdur edebiyatı yapıyor" sözlerine de sert çıkan Derici, şunları söyledi: "Bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı gercekten. Mesela 'kardeş ülke dilberi', başka bir eseri 'komşu kızı', bir başka eseri 'insan kandırma sanatı'. Çok da okundu" dedi. Aşka küsmediğini söyleyen popçu, "Köpek gibi sevmeye, insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz" dedi. Konserin sonuna doğru ise iki grup arasında kavga çıktı, İrem Derici sahneden indi.