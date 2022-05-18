Leyla’yı Kenan istedi

KENAN İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti ikinci bebek sevinci yaşıyor! Ünlü çiftin evine iki gündür misafir, hediye ve çiçek yağıyor. İlk çocukları Lalin'e ismini Sinem Kobal seçerken, ikinci bebeğe Leyla ismini İmirzalıoğlu koydu.Ünlü oyuncunun gece ya da siyah saçlı güzel kadın manasına gelen Leyla adını çok sevdiği öğrenildi. Bu arada bebek müjdesi Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesinin yaşadığı Ankara'nın Üçem Köyü'nde de büyük sevince neden oldu. Leyla'nın büyükbabası ve büyükannesi, geleneklere uygun şekilde torunlarının sevincini tüm köyle paylaştı.