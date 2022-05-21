‘Kalbim hasarlı ama bütün yaralar dört günde geçer’

İrem Derici, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Altınoluk'ta 5 bin kişiye konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Derici, "Geçtiğimiz günlerde bir konserimi unutmuşum. Bu yüzden tatil planımı iptal ettim. Leğen doldurup ayağımı sokacağım, tatilimi böyle geçireceğim" dedi.Derici geçtiğimiz günlerde ise sabah erkenden botoks yaptırmaya gittiğini söyleyerek "Ben hep sol tarafıma yatıyorum. Sol tarafım çökmüş, 30 iğne yaptı yüzüme, klinikten arı sokmuş gibi çıktım. Ama benim ölüm bile yeter" diye konuştu. Geçmiş ilişkilerindeki herkese saygı duyduğunu söyleyen Derici, "Kalbim hasarlı ama bütün yaralar 4 günde geçer. Sevmek müthiş bir his ve kalbim aşka açık, bekliyorum" dedi.