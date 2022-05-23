‘Barış Akarsu’nun sevgilisini oynayacağım’

BEBEK sahilinde köpeğiyle görüntülenen Aslı Bekiroğlu, muhabirlere poz verdi. Köpeğinden bir an olsun ayrılmayan oyuncu, "Onu çok seviyorum, hatta sete de götürmeyi düşünüyorum" dedi. Yeni filmi için kilo verdiğini söyleyen Bekiroğlu, "Haziranda Barış Akarsu'nun hayatını anlatan bir filme başlıyorum. Kısa bir tatil, sonra film çekimleri... Barış, çok önemli bir sanatçıydı, onun hayatını anlatan bir filmde oynamak heyecan verici ve anlamlı. Ben onun sevgilisini canlandıracağım" diye konuştu. Barış Akarsu, 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.