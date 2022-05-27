Züleyha namlunun ucunda!

Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlandığı sırada polis baskınıyla ele geçirilip gözaltına alındı. Fikret, amcasının katili yakalandığı için mutlu olurken, Ali Rıza'nın anlattıkları sayesinde savcı Abdülkadir'in tutuklanmasını talep etti. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sordu.

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnunmuş gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın bir yolunu aramaya başladı. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artırınca çiftin arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı.

Cezaevinde yaptığı planla müdürle görüşen Abdülkadir, hayatının tehlikede olduğunu söyleyince başka bir cezaevine nakledilmesine karar verildi. Hakan'ın planıyla Abdülkadir nakil esnasında kaçırıldı. Haber konağa ulaştığında Fikret, bu işin arkasında Hakan olduğunu söyleyerek onu suçladı.

Kurduğu sinsi oyunla Çolak Ağa'yı kaçırtan ve otomobilini ele geçiren Betül, bu otomobili kullanarak Çolak'ın Abdülkadir konusunda kendisi ile görüşmek istediğini söyleyip Züleyha'yı tuzağa çekti. Çolak'ın silahını kullanan Betül'ün namlusunun ucunda Züleyha vardı!

'Bir Zamanlar Çukurova', 139'uncu bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!