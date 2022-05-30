Türkler dizi işinde çok daha başarılı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sinema Söyleşileri' önceki gün start verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin düzenlediği etkinliğin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin'di. Söyleşi öncesi sürpriz ziyaret yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dinleyiciler ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.ÜNLÜ oyuncu, sinemaya ilk kez 7 yaşındayken Ankara'da gittiğini belirterek, "Sinema izleyen bir aileydik. Küçükken aksiyon filmlerini çok severdim. Jean-Claude Van Damme, Robert De Niro, Tom Hanks'in büyük hayranıyım" diye konuştu. Bürsin sözlerine şöyle devam etti: "Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı. Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz."OYUNCULUK serüvenine de değinen Bürsin, "Oyunculuktan olmasa da ekmeğimi mutlaka sinemadan kazanırım demiştim" dedi. Uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, "Amerika'da sinema sektörü daha disiplinli ve profesyonel" deyip ekledi: "Gençlere olanak tanınmalı. Sonuçta bir dönem hepimiz, no name'dik." Kerem Bürsin, biyografi filmlerinin başarısıyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Ülkemizde anlatılacak çok insan hikayesi var fakat başka şeylere de yönelmeliyiz."