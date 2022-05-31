Ünlü mankenler podyumda

ULUSLARARASI markaların buluştuğu İSTONMOD Moda Günleri'nde Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Demet Şener, Deniz Akkaya ve Wilma Elles gibi ünlü isimler podyumda boy gösterdi. Yerli-yabancı 15 farklı tasarımcının sonbahar-kış koleksiyonlarını sergilediği etkinlikte Akkaya şöyle konuştu: "Ülkemizde böyle etkinliklerin olması hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de döviz kazandırmak açısından oldukça sevindirici." Şahin ise, "Bu tarz organizasyonların ülkemizde yapılması bizleri mutlu ediyor. Bugün iki defilede yer aldım, oldukça heyecanlıydım" dedi.