‘Bu kariyer için çok çalıştım’

'Gönüllerden Tuvallere Hülya Koçyiğit' sergisinin açılışı usta sanatçının katılımıyla önceki gün gerçekleşti. Yeşilçam yıldızının adına hazırlanan sergiye büyük ilgi gösterildi. Sergide Koçyiğit'in portrelerinin yanı sıra filmlerinden karelerin yer aldığı fotoğraflar, giydiği kostümler ve kullandığı aksesuarlar ile el sanatları ürünleri yer aldı. Serginin açılışında konuşan Koçyiğit, etkinliğe katılan yüzlerce seveni arasından gelen, "Bu başarıyı yakalayabileceğinizi hayal edebiliyor muydunuz?" sorusuna, "Sadece hayal etmekle kalmadım. Bunun gerçekleşmesi için çok çalıştım. Sadece hayal edersen hayalperestlik olarak kalır. Ama çok çalışırsan gerçekleşir" dedi.