Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, mart ayında Türk vatandaşlığına geçmişti. May, önceki gün katıldığı davette yeni kimliğini gazetecilere göstererek mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda Brezilya'ya ailesini görmeye gittiğini söyleyen May, "Tüm ailem, hatta akrabalarla birlikte Delta varyantına yakalandık. Perişan olduk, zor bir süreç atlattık" dedi.