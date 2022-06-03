Perşembe akşamlarının zirvesi değişmiyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’

'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %5,73 izlenme oranı ve %17,16 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
HAKAN, ZÜLEYHA'YI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ!
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağa karşı harekete geçti ve kimsenin beklemediği bir şekilde Çolak ile işbirliğine gitti. Hakan, Abdülkadir'in bir an önce sınırdan geçmesi için uğraşırken, şüphelerinin peşinden giden Züleyha, Hakan'ın kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğratmasıyla adeta yıkıldı.
Müştemilatta gizlenerek Züleyha'ya tuzak kuran Betül, tam da Hakan, Züleyha'ya veda etmek üzere konağa geldiğinde ortaya çıktı. Betül'ün kurşunu Züleyha'ya kalkan olan Hakan'a isabet etti ve Züleyha, Hakan'ı sonsuza kadar kaybetmenin acısını yaşadı.
'Bir Zamanlar Çukurova', 140'ıncı bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!