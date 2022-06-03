Perşembe akşamlarının zirvesi değişmiyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’

HAKAN, ZÜLEYHA'YI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ!

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağa karşı harekete geçti ve kimsenin beklemediği bir şekilde Çolak ile işbirliğine gitti. Hakan, Abdülkadir'in bir an önce sınırdan geçmesi için uğraşırken, şüphelerinin peşinden giden Züleyha, Hakan'ın kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğratmasıyla adeta yıkıldı.