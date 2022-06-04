Bu coğrafyada ego sıfır

Kadir Doğulu, geçtiğimiz gece yurt dışından gelen sektörden arkadaşları ile beraber Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Doğulu, "Yurt dışından misafirlerimiz geldi, onlarla ilgilendik. Yurt dışında ve Türkiye'de ortak projelerimiz olabilir, onları konuştuk" dedi. Neslihan Atagül ile başrolleri paylaşacağı proje hakkında da konuşan Doğulu, "Temmuzun ilk haftası çekimler başlıyor. Sevgili eşim Neslihan Atagül ile sete çıkıyoruz, eylülde de yayın var" dedi.Doğulu'ya, geçtiğimiz günlerde "Ünlü olmak, başarılı olmak, paralı olmak... Ne olursa olsun insansın ve günün sonunda bir sete girip işini yapıyorsun" sözleriyle Türk oyuncuların ego sahibi olduğunu dile getiren Kerem Bürsin'in yorumuna katılıp katılmadığı soruldu. Ünlü oyuncu, "Türk oyuncuları olarak değil, Türk insanı olarak bakmaya çalışıyorum. Türk insanları medeniyeti bilen, sağduyulu vatandaşlar. Avrupalı da bugün bizim coğrafyamızdan öğrendiği bir sürü şeyi dünyaya yaymaya çalışıyor. Yani Kerem'in yaptığı şey, her iki tarafın güzel yaptığı şeyi görmeye çalışmak. Aslında biraz onun dediği gibi. Biraz da bizim farkına varmamız gereken bir durum bu. Burada ego yok! Türk coğrafyasında ego sıfır. Sağduyu, vicdan, medeniyet bizim toplumumuzda en üst seviyede. Bunu gösterememe biçimimiz, Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenmiş olmamız" diye konuştu.