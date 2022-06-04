İki senede 6 şarkı yaptı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden mezun olan Ali Oğuz, 2005 yılından beri müzik dünyasının içinde. Nükhet Duru, Tolga Futacı gibi isimlerle çalışan müzisyen, 2017 yılında İngilizce bir single çıkarmıştı. 2021'de pandemi sürecinde ürettiği 4 Türkçe single parçanın yanı sıra ikinci İngilizce single çalışması Made My Mind'ı dinleyiciyle buluşturan Oğuz, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kırıldı Kanatlarım' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Oğuz, böylece yaklaşık 20 ayda 6 şarkı ile dinleyicisine ulaşmış oldu.