Usta avukatlar gençlerin kılavuzu olacak

İçimizdeki Ateş dizisi, yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmenliği Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Merak uyandıran teaser'ı sayesinde çok konuşulan dizinin zengin kadrosunda başarılı oyuncular Burak Sevinç (Doğan Yener) ve Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan) yer alıyor.Yener Hukuk Bürosu'nda birçok başarı kazanan ve en zor davaların altından kalkan Doğan Yener ve Tülin Tan, yaşadıkları büyük trajedinin ardından mutlu evliliklerini devam ettiremese de birbirlerini koruyup kollamaktan hiç vazgeçmemiş ve aynı çatı altında çalışmaya devam etmiş sıradışı bir ikili. Usta avukatlar, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı avukat adaylarının kılavuzu olacak.