Sarhoş yönetmen sette terör estirdi! Baba dizisinin sezon finalinde gergin anlar!

YAPIMCI, YÖNETMENİ TUTTU

Alkol almaya devam eden yönetmen, daha sonra yapım sorumlusu A.T. ile tartışıp üzerine yürüyünce olay daha da büyüdü. Yönetmen Çağrı, ekibe küfür yağdırmaya devam edince durum idari yapımcı T.D.'ye iletildi. Ancak idari yapımcı, yönetmenin tarafını tuttu. Bu gelişme üzerine set çalışanları protesto için işi bıraktı. Bir gün sonra yapım ekibinin tamamının işlerine son verildi.