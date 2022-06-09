Haberler Günaydın Haberleri Sarhoş yönetmen sette terör estirdi! Baba dizisinin sezon finalinde gergin anlar!
Giriş Tarihi: 9.6.2022 08:12 Son Güncelleme: 9.6.2022 08:13

Sarhoş yönetmen sette terör estirdi! Baba dizisinin sezon finalinde gergin anlar!

Sarhoş yönetmen sette terör estirdi! Baba dizisinin sezon finalinde gergin anlar!

Baba dizisinin setinde skandal! Sete sarhoş gelen yönetmen Çağrı Bayrak, ekibe hakaretler yağdırıp olay çıkardı. Yapımcı, durumu protesto eden yapım ekibini işten attı. Baba dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz’da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş geldi ortalığı birbirine kattı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
BABA dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş geldi.

Yönetmen, çalışan B.E.'den mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği istedi. B.E., "Maalesef hocam, mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değiştirilmesine izin vermiyor" deyince öfkelenen yönetmen, önce B.E.'ye sonra tüm ekibe hakaret etmeye başladı.

YAPIMCI, YÖNETMENİ TUTTU
Alkol almaya devam eden yönetmen, daha sonra yapım sorumlusu A.T. ile tartışıp üzerine yürüyünce olay daha da büyüdü. Yönetmen Çağrı, ekibe küfür yağdırmaya devam edince durum idari yapımcı T.D.'ye iletildi. Ancak idari yapımcı, yönetmenin tarafını tuttu. Bu gelişme üzerine set çalışanları protesto için işi bıraktı. Bir gün sonra yapım ekibinin tamamının işlerine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sarhoş yönetmen sette terör estirdi! Baba dizisinin sezon finalinde gergin anlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA