‘Hakim’ dizisinin ‘Metehan’ı Efekan Can: Metehan’ın soğukkanlılığı tüylerimi diken diken ediyor

Efekan Can, son dönemin yeni yeteneklerinden. 'Hakim' dizisinde canlandırdığı 'Metehan' karakteriyle de çok konuşuldu. Can'la rolünü, oyunculuk macerasını konuştuk.Spesifik bir neden olduğunu düşünmüyorum ama 'Metehan', ailesi gereği zaten suçun ve gücün ortasında büyümüş bir çocuk, bunların arasında hiç gerçek sevgiyi görememiş, onun için bu davranışları aslında çok normal. Adaletli olmak ona göre yapılana misliyle cevap vermekten ve intikam almaktan geçiyor. Aslında çok trajik. Bazı sahnelerinde "Yok artık bunu da yapmaz" dediğim bile oldu, ilkel dürtülerle hareket ediyor, canı yanıyor, can yakıyor, hata üstüne hata yapıyor. Bir şeyi bir kere yaparsanız hata, 2 kere yaparsanız aptallıktır. 'Metehan' yaptığı yanlışlardan keyif alıyor, bence bunların hepsi sevgisizliğin dışa vurumu ve tabii ki ilgi çekmek istiyor. İlgiyi de hata yaparak kırarak dökerek üstüne çekiyor. Özellikle Cuma'nın annesini öldürdüğü sahnede kapıdan içeri soğukkanlı bir şekilde girdiği noktada, bir kez daha 'Yok artık' demiştim, izlerken de tüylerim diken diken olmuştu.Ben Sakarya'da büyüdüm. Annem memur, babam muhasebeci. Çok şükür ki sokak ve mahalle kültürüyle iç içeydim, belirli bir yaşa kadar beni babaannem büyüttü. Bir kız kardeşim var, o da film tasarımı ve yazarlık okuyor.Şahsen bir dönüm noktası yaratmış olmasa bile oyunculuk kariyerim açısından gerçek bir dönüm noktası diyebiliriz çünkü 'Metehan' daha önce oynadığım karakterlerden çok başka. Bana 'Efekan bunu da yapıyormuş' dedirtebilme imkanı tanıdı, benim için özel karakterlerden biri olacak.Zaten müzikten hiç kopmadım,gitar her gün elimde, bir şeyleryazıp çizmeye devam ediyorum.Bir gün kesinlikle doğru zamangeldiğinde ve kendimi iyi hissettiğimdemüzikle ilgili bir çalışmayapmayı düşünüyorum.Her oyuncu; kariyerleriyleve oyunculuklarıyla kendilerinikanıtlamış sektör büyükleriyleçalışmaktan keyif alır, keza bende bundan çok mutluyum, hepsindenbaşka bir şeyler gözlemleyipöğrenmek mükemmel bir şans.'Karakteri ne kadar iyi canlandırmışsın,senden ne kadar farklı'dışında çok olumlu tepkiler aldığımısöyleyemeyeceğim çünkü herkesyaptıklarından nefret ediyor.Hatta Azem'in Metehan'ı dövdüğüsahneden sonra mutluluk duyanlarbile olmuştu.Yüksek lisans benim çıkış biletimdiİstanbul'a ilk geldiğimdehedeflerim arasında müzik veoyunculukla uğraşmak vardı,yani amaç hiçbir zaman yükseklisansı tamamlayıp beyaz yakalıolmak değildi, yüksek lisansbenim çıkış biletimdi. Tabii sonrasındaeğitime başladım ve birsürü badire atlattıktan sonraşükürler olsun ki Ufuk Ergin'e,yani menajerime ulaşmayı başardım.Sonrası daha planlı vekontrollü ilerledi.