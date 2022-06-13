‘Hakim’ dizisinin ‘Metehan’ı Efekan Can: Metehan’ın soğukkanlılığı tüylerimi diken diken ediyor

Efekan Can, son dönemin yeni yeteneklerinden. 'Hakim' dizisinde canlandırdığı 'Metehan' karakteriyle de çok konuşuldu. Can'la rolünü, oyunculuk macerasını konuştuk.
■ 'Hakim'de başını beladan kurtaramayan 'Metehan' karakterini canlandırıyorsunuz. Bu yaşadıklarının altında yatan başka neden var mı?
Spesifik bir neden olduğunu düşünmüyorum ama 'Metehan', ailesi gereği zaten suçun ve gücün ortasında büyümüş bir çocuk, bunların arasında hiç gerçek sevgiyi görememiş, onun için bu davranışları aslında çok normal. Adaletli olmak ona göre yapılana misliyle cevap vermekten ve intikam almaktan geçiyor. Aslında çok trajik. Bazı sahnelerinde "Yok artık bunu da yapmaz" dediğim bile oldu, ilkel dürtülerle hareket ediyor, canı yanıyor, can yakıyor, hata üstüne hata yapıyor. Bir şeyi bir kere yaparsanız hata, 2 kere yaparsanız aptallıktır. 'Metehan' yaptığı yanlışlardan keyif alıyor, bence bunların hepsi sevgisizliğin dışa vurumu ve tabii ki ilgi çekmek istiyor. İlgiyi de hata yaparak kırarak dökerek üstüne çekiyor. Özellikle Cuma'nın annesini öldürdüğü sahnede kapıdan içeri soğukkanlı bir şekilde girdiği noktada, bir kez daha 'Yok artık' demiştim, izlerken de tüylerim diken diken olmuştu.
■ Siz nasıl bir ailede büyüdünüz?
Ben Sakarya'da büyüdüm. Annem memur, babam muhasebeci. Çok şükür ki sokak ve mahalle kültürüyle iç içeydim, belirli bir yaşa kadar beni babaannem büyüttü. Bir kız kardeşim var, o da film tasarımı ve yazarlık okuyor.
■ 'Hakim'de oldukça dikkat çekici bir roldesiniz. Sizin için dönüm noktası oldu diyebilir miyiz?
Şahsen bir dönüm noktası yaratmış olmasa bile oyunculuk kariyerim açısından gerçek bir dönüm noktası diyebiliriz çünkü 'Metehan' daha önce oynadığım karakterlerden çok başka. Bana 'Efekan bunu da yapıyormuş' dedirtebilme imkanı tanıdı, benim için özel karakterlerden biri olacak.
MÜZİKLE İLGİLİ HAYALİM VAR
■ Çocukluk hayaliniz müzisyen olmakmış. Peki hâlâ bu hayalinizi gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?
Zaten müzikten hiç kopmadım,
gitar her gün elimde, bir şeyler
yazıp çizmeye devam ediyorum.
Bir gün kesinlikle doğru zaman
geldiğinde ve kendimi iyi hissettiğimde
müzikle ilgili bir çalışma
yapmayı düşünüyorum.
■ Çok önemli isimlerle aynı seti paylaşıyorsunuz. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur... Sizin için nasıl bir deneyim oldu 'Hakim'?
Her oyuncu; kariyerleriyle
ve oyunculuklarıyla kendilerini
kanıtlamış sektör büyükleriyle
çalışmaktan keyif alır, keza ben
de bundan çok mutluyum, hepsinden
başka bir şeyler gözlemleyip
öğrenmek mükemmel bir şans.
■ Etraftan gelen tepkiler nasıl? İzleyiciler sizi görünce neler söylüyor?
'Karakteri ne kadar iyi canlandırmışsın,
senden ne kadar farklı'
dışında çok olumlu tepkiler aldığımı
söyleyemeyeceğim çünkü herkes
yaptıklarından nefret ediyor.
Hatta Azem'in Metehan'ı dövdüğü
sahneden sonra mutluluk duyanlar
bile olmuştu.
Yüksek lisans benim çıkış biletimdi
■ İşletme Bölümü mezunusunuz. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
İstanbul'a ilk geldiğimde
hedeflerim arasında müzik ve
oyunculukla uğraşmak vardı,
yani amaç hiçbir zaman yüksek
lisansı tamamlayıp beyaz yakalı
olmak değildi, yüksek lisans
benim çıkış biletimdi. Tabii sonrasında
eğitime başladım ve bir
sürü badire atlattıktan sonra
şükürler olsun ki Ufuk Ergin'e,
yani menajerime ulaşmayı başardım.
Sonrası daha planlı ve
kontrollü ilerledi.