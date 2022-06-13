Recep Usta: Kardeşlerim Berk’in bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum

Nasılsın Recep? Nasıl gidiyor şu sıralar hayat? Beklentilerini karşılıyor mu?

Şu an bir sistemin içindeyiz ve çarklar çok güzel işliyor diyebilirim. Sabırlıyız. Sabrın yanında çalışmaya devam ettikçe de isteklerimiz gerçekleşecek diye ümit ediyorum.

"Kardeşlerim Berk'in bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum"

Kardeşlerim ile başlamak istiyorum. Proje sana geldiğinde bu kadar tutacağını, karşılığı olacağını düşünüyor muydun?

55 bölüm oldu, dile kolay. Çok uzun bir süre geçmiş gibi geliyor bana. Çok dolu dolu geçtiği için de mutluyum. Bu süre zarfında olgunlaştığımı düşünüyorum. Tecrübeler edindim, öğrendim. Başlangıçta Kardeşlerim'in böyle sükse yaratacağını, Berk karakterinin bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum. Sadece işimizi yaptık ve insanlar da bizi takdir etti. Ne mutlu bize…