Selen Soyder’den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı

TRT1'de yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partneri Selen Soyder'e "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım" diyerek göndermede bulunmuştu. Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Selen Soyder ise "Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım" demişti.