Güzel oyuncu ve model Selen Soyder, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
35 yaşındaki ünlü oyuncu geçirdiği estetik operasyonların ardından dikketleri üzerine çekmişti.
Miss Turkey 2007 birincisi, 2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu ve model Soyder, evlenmesinin ardından uzun süre ortalarda görünmedi.
Tescilli güzel oyuncu Selen Soyder, İkinci Sayfa programına konuk oldu. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu ve model, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selen Soyder'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı ise şaşırttı.
Selen Soyder, Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için deneme çekimine gittiğini söyledi. Selen Soyder ardından, "Ama daha sonra olmadı. Hazal Kaya'nın rolü oldu" dedi.
Öte Yandan Selen Soyder, 2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin setinde Can Yaman ile kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı.
TRT1'de yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partneri Selen Soyder'e "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım" diyerek göndermede bulunmuştu. Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Selen Soyder ise "Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım" demişti.
"Kolaysa gel de sen oyna"
İkili 2016 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin setinde kavga etmiş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Senaryodaki kavga sahnesi yüzünden çıkan tartışmada Selen Soyder, Can Yaman'ı "Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?" diye uyarınca olanlar olmuştu.
Bu sözlere sinirlenen Yaman ise "Kolaysa gel de sen oyna" demiş. Soyder de, oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Bu sözlerle ortam iyice gerilince, çift kahve fincanlarını fırlatıp, olayın büyümesine sebep olmuştu.
Yönetmenin araya girmesiyle kavga son bulsa da Selen Soyder, eşinin isteği üzerine sete korumalarla gelmiş. Sonra da yapım şirketine bildirimde bulunup, diziden ayrılmış ve partnerini mahkemeye vermişti. Sonuçlanan hakaret davasında, 7 bin 830 TL cezaya çarptırılan Can Yaman ise, bu parayı ödemeyeceğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.