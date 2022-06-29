Yeşilçam yıldızı hakkında tefecilik ve şantaj iddiası..."Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Önceki gün vefat eden Cüneyt Arkın'ın 'Sert Adam' filminde aldığı rolle tanınan Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.