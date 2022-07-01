Seray Kaya’nın partneri Berk Oktay oldu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin baş kadın karakteri Elif'e hayat verecek olan Seray Kaya'nın partneri Fırat rolünde izleyeceğimiz yakışıklı oyuncu Berk Oktay olacak.Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi için hazırlıklara start verildi. Kaya ve Oktay, okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Kast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.atv'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nda, Seray Kaya'nın partneri ünlü oyuncu Berk Oktay oldu. İkili, okuma provasında objektiflere poz verdi.