‘İçimizdeki Ateş’ dizisinde nefesler tutuldu… Avukat adaylarının başı dertte

İlk bölümüyle ekranlara damga vuran 'İçimizdeki Ateş' dizisinde iş dünyasına ilk adımlarını atan zeki, güçlü, hırslı ve başarılı dört gencin hayallerinin peşinden gitme öyküleri konu ediniyor. Bakın İçimizdeki Ateş'in 3. Yeni bölümünde neler olacak…

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

İçimizdeki Ateş 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin!" | Video

AVUKAT ADAYLARININ BAŞI DERTTE

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer.

Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar.

Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?