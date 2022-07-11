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Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:20 Son Güncelleme: 11.7.2022 11:27

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! Sunuculuk yapacaktı parasını kaptırdı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü oyuncu Irmak Ünal’ı taksit taksit dolandırdılar! Sunuculuk yapacaktı parasını kaptırdı!

Iımak Ünal, şubat ayında yapımcı H.D. ve V.O. ile bir program yapmak üzere anlaşma yaptı. Oyuncu Irmak Ünal, programın sunuculuğunu üstlenecekti. Ancak Irmak Ünal’ın iddiasına göre; yapımcılar kendisinden bir miktar para talep etti. Oyuncu da iki taksit halinde yüklü miktarda para gönderdi. Ödemelerin ardından kendisine dönüş yapmayan yapımcılardan parasını geri isteyen Ünal, başarılı olamayınca dolandırıldığı iddiasıyla iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti. İşte haberin ayrıntıları...

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapacağını düşünerek anlaştığı yapımcıya bir miktar para gönderdi. Yapımcı, çeşitli bahanelerle Ünal'dan para istemeye devam edince oyuncu dolandırıldığını belirterek, savcılığa başvurdu.

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz şubat ayında yapımcı Hümeyra D. ve Vecihi O. ile bir program yapmak üzere anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncu yaptığı anlaşmada, reyting oranlarına bakılmaksızın programın her şart altında yayınlanacağına dair garanti alıp, reklam ve kanal ödemesi konusundaki ödeme çizelgesini kabul etti.

PROGRAM SUNACAKTI

İddiaya göre yapımcılar, Ünal'dan programa başlamak üzere bir miktar para talep etti. Paranın hepsinin tek seferde ödenmesi konusunda ısrarcı olan yapımcılar, Ünal'ın baskısıyla paranın 3 taksitle ödenmesini kabul etti. İlk taksiti ödedikten sonra program içeriği, yayın saati ve kanalı gibi bilgilerin kendisine gönderilmesini isteyen Ünal, her seferinde farklı bir bahane öne sürülerek para ödenmeye zorlandı.

DOLANDIRILDIM İHBARI

İkinci taksiti ödeyen ünlü oyuncu, yapımcılardan geri dönüş alamayınca ödeme yaptığı paranın kendisine iade edilmesini istedi. Yeniden yapımcıların çeşitli bahaneleriyle karşı karşıya kalan oyuncu, uzun süre geçmesine rağmen parasını iade etmeyen iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti. Dolandırıldığını ileri süren ünlü oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ı taksit taksit dolandırdılar! Sunuculuk yapacaktı parasını kaptırdı!
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