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Giriş Tarihi: 17.7.2022 14:32 Son Güncelleme: 17.7.2022 15:08

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi canını zor kurtardı! Ölümden döndüler

Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi canını zor kurtardı! Ölümden döndüler

Ünlü oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık eşi, Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey'den 2018 yılında boşanmıştı. Ataizi'nin eski evliliğinden Leon adında bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, kendisinden yaşça küçük Dinç Aydoğdu ile uzun süredir aşk yaşıyor. Hande Ataizi'den sevenlerini endişendiren haber geldi. Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile büyük bir kaza atlattı.İşte ayrıntılar...

Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir badire atlattı.

İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, bir anda alev aldı. Ünlü oyuncu Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisiyle birlikte ölümden döndü.

Araç bir anda alev aldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Hande Ataizi araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şoke oldu. aÜnlü isim bir süre kendine gelemedi.

Ölümden dönen Hande Ataizi, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, 'araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk"

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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi canını zor kurtardı! Ölümden döndüler
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