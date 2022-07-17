Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi canını zor kurtardı! Ölümden döndüler

Ölümden dönen Hande Ataizi, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, 'araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk"