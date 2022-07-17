Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi canını zor kurtardı! Ölümden döndüler

Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir badire atlattı.
İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, bir anda alev aldı. Ünlü oyuncu Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisiyle birlikte ölümden döndü.
Ölümden dönen Hande Ataizi, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, 'araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk"