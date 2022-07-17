Son dakika: Türk sinemasının usta yönetmeni Erden Kıral’dan üzen haber! Erden Kıral hayatını kaybetti!

Son Dakika... Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral( 80), hayatını kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü yönetmen Erden Kıral bugün yaşamını yitirdi.

80 yaşındaki Kıral, geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir tedavi görüyordu. Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

SineSen'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."