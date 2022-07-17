Son dakika: Türk sinemasının usta yönetmeni Erden Kıral’dan üzen haber! Erden Kıral hayatını kaybetti!

Son Dakika... Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral( 80), hayatını kaybetti.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü yönetmen Erden Kıral bugün yaşamını yitirdi.
80 yaşındaki Kıral, geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir tedavi görüyordu. Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
SineSen'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."
ERDAL KIRAN KİMDİR?
1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı. Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler ise şöyle:
- Kumcu Ali Yaşar (1968)
-Kanal (1978)
-Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
-Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
-Ayna (1984)
-Dilan (1987)
-Av Zamanı (1988)
-Mavi Sürgün (1993)
-Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)
-Ay Hikâyeleri (1996)
-Avcı (film, 1997)
-Baba (2000)
-Baba Evi (2001)
-Babam ve Biz (2002)
-Canım Kocacığım (2002)
-Yolda (2005)
-Vicdan (2008)
-Haliç (2010)
-Kuş (Yük) (2012)
-Gece (2014)