Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!

Ünü oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi ve Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi iş adamı Mehmet Çelik daha önce şirketine konkordato istemesiyle gündeme gelen Kuran Yapı ve bir avukat gurubunun kendisini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olay 2016 yılı içerisinde meydana geldi. Mehmet Çelik eşi Sibel Turnagöl'ün avukatlığını yapan Saniye Ülgen'in isteği üzerine oğlu Nijad Bilge Ülgen'i sigortalı çalışmak üzere Çiftkurtlar firmasına aldı.



828 MİLYONLUK ARSA



Mehmet Çelik şirketin tüm hukuk işlerini avukat Nijad Bilge Ülgen'e verdi. Bu süreç içerisinde Çelik'e ait olan piyasa değeri 46 milyon euro (828 milyon lira) olan bir arsanın imar durumuyla ilgili hukuki süreç yürütüldü. İddiaya göre, belediye ile yürütülen süreçte gerekli çalışma yapılmadığı gerekçesiyle 12 bin metrekarelik alan yerine 5 bin metrekarelik bir alan imara açıldı. Yine iddiaya göre Mehmet Çelik'in avukatı Nijad Bilge Ülgen bu duruma itiraz yapmadığı için Çelik zarar etti.