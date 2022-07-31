Pelin Akil Altan kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi

ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ



Açılan davayı İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Oyuncu Pelin Akil avukatı aracılığıyla yazılı şikayet dilekçesi verdi. Sanık Habib B'nin "Mesajı ben göndermedim" savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen dilekçede, "Günümüzde sosyal medya kullanımı çoğaldıkça bu tarz hakaretler sıkça karşılaşılan bir durum olarak göze çarpıyor. Ceza hukukunun caydırıcılık özelliği bu noktada devreye girmezse, bu suçlardan dolayı yargılama yapılmıyor ya da yargılama sonunda suç işleyenin yanına kar kalıyor duygusu toplumda yerleşirse bu suçlar her gün işlenmeye devam edecektir" vurgusu yapıldı. Akil'in şikâyetinin devam ettiği kaydedilen dilekçede sanığa üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.