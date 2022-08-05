Kardeşlerim’de rol alan Onur Seyit Yaran İspanya’nın Semana dergisine konuk oldu

Atv'nin reyting rekortmeni 'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı 'Doruk' karakteri ile milyonların sevgilisi olan Onur Seyit Yaran, fotoğraf çekimi için gittiği İspanya'da yoğun ilgi ile karşılaştı. Çekim, Yaran'ın İspanyol hayranları ve basının yoğun ilgisi nedeniyle zor tamamlandı.İspanya'da bulunduğu sırada haftalık magazin dergisi Semana'ya konuk olan Yaran, kariyerini nasıl şekillendirmek istediği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yakışıklı oyuncu, en büyük hedefinin dünya çapında çok iyi işlerde yer almak ve ses getiren bir oyuncu olmak olduğunu belirtti. Hem dizideki hem de gerçek hayattaki karakteri ile sorulara yanıt veren Yaran, şöyle konuştu:"Kardeşlerim' gibi dünya çapında büyük üne sahip bir dizide yer almak kariyerimin en önemli ve en özel işlerinden biri oldu. Böyle bir projede yer aldığım için gerçekten gurur duyuyor, karşıma çıkacak yeni yolculukları heyecanla bekliyorum. Burada gerçekleştirdiğimiz fotoğraf çekimlerinde İspanyol hayranlarımın içten ve yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Onlardan zaten sıklıkla mesaj alıyor, ülkelerine gelmemi ne kadar çok istediklerini biliyordum. Enerjileri ve sıcakkanlı yapılarıyla da tüm hayranlarım arasında şimdiden özel bir yer edindiler."HOBİLERİNDEN bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Çapkın değilim, daha çok iş ve kariyer odaklıyım. Hobilerim arasında spor yapmak, bateri çalmak ve satranç oynamak var. Öğrenciyken profesyonel olarak ilgilendiğim satrancın hem kariyerimde hem de kişisel gelişimimde önemli katkıları oldu. Son zamanlarda ise büyük bir sörf hayranı olduğumu söyleyebilirim."