Arda Kural mural tanımıyor güvenliğe saldırdı

Arda Kural, önceki gün Büyükçekmece'deki bir eğlence mekanında kavgaya karıştı. Ünlü oyuncu, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kural'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız, oyuncudan şikayetçi oldu.BİR dönem psikoz hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Kural'ın geçtiğimiz günlerde annesi ve kardeşi tarafından da karakola şikayet edildiği ortaya çıktı. Annesi tehdit edildiğini, kardeşi ise darp edildiğini iddia etti. Kural hakkında bir aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.