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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Arda Kural mural tanımıyor güvenliğe saldırdı

Arda Kural mural tanımıyor güvenliğe saldırdı
Arda Kural, önceki gün Büyükçekmece'deki bir eğlence mekanında kavgaya karıştı. Ünlü oyuncu, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kural'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız, oyuncudan şikayetçi oldu.



AİLESİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
BİR dönem psikoz hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Kural'ın geçtiğimiz günlerde annesi ve kardeşi tarafından da karakola şikayet edildiği ortaya çıktı. Annesi tehdit edildiğini, kardeşi ise darp edildiğini iddia etti. Kural hakkında bir aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
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Arda Kural mural tanımıyor güvenliğe saldırdı
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