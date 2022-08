‘Susun artık çakma ahlak bekçileri’

Uzun süredir yaptığı paylaşımlar ve şarkıcılıktaki ısrarı sebebiyle olumsuz eleştirilere maruz kalan oyuncu Merve Boluğur, sonunda isyan etti. Son olarak Mert Aydın'la olan ilişkisi ile gündeme gelen oyuncu, hakkında yapılan yorumlara ateş püskürdüğü bir gönderi yayınladı. "Dedikodu yaparak olmayan ahlaklarınızla para kazanıyorsunuz. Kendi hayatlarınıza bakın önce. Ben her zaman sevgiyi yaşayan bir kadınım. Çakma ahlak bekçileri" diyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar kendimi var ettim. Elalem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendi hayatınızı yaşayın çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonlarına ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..." Boluğur her konuda eleştirilmesine de veryansın etti: "Erkek arkadaşım oluyor fakat nedense yas tutan kız imajı lanse ediliyor ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket ettiğimde psikolojik yaftamalar... Beni kıskanan herkes konuştu senelerdir ama artık duracaksınız. Hiçbirinize ihtiyacım yok ama sizin var herhalde. Az erkek olun da susun artık... İstediğim zaman şarkı da söylerim, istediğim gibi oturur kalkarım kimsenin de haddi değil ama piyasa ahlaksızları çukurda oldukları için çok anlayamazlar namusuyla ayakta kalmaya çalışan insanları... Bir daha hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim şaklaban serisi..."ŞARKICI Murat Dalkılıç, eski eşi oyuncu Merve Boluğur için yapılan "Murat'tan sonra delirdi" yorumlarına tepki gösterdi: "Hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle her saat durmaksızın paylaşım yaparsınız? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum. Benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ama nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar."