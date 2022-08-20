ATV yeni sezona yine bomba gibi projelerle geliyor! ATV'nin yeni sezonunda Bir Küçük Gün Işığı ekranlara gelecek. Bir Küçük Gün Işığı için heyecan şimdiden dorukta!
Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
YENİ TANITIM FİLMİ YAYINLANDI!
Bir Küçük Gün Işığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk tanıtım filmi, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Dizinin bugün yeni tanıtımı yayınlandı.
ATV'nin yepyeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk kareler! | Video
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN KONUSU NE?
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.
10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı, zengin iş adamı Fırat ile kesişince her şey daha da karışır. Dizi, yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile eylül ayında ATV ekranlarında!