ATV’nin yepyeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni tanıtımı yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı’ndan ilk kareler!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN KONUSU NE?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı, zengin iş adamı Fırat ile kesişince her şey daha da karışır. Dizi, yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile eylül ayında ATV ekranlarında!