Stres attıran konser!

Kenan Doğulu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ikinci yaz konserini hafta sonu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin buluştuğu gecede, bir önceki konserde olduğu gibi oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci de vardı. Kenan hayranı olan çift, konserin tüm hareketli parçalarında ayakta dans edip, şarkılar söyleyerek eğlendi. Sahneye önce takım elbise ile çıkan ve bir süre sonra terlediği için ceketini çıkarıp tişörtle devam eden Doğulu, enerjik yapısıyla hareketli bir programa imza attı. 'Hiç Bana Sordun mu?' şarkısını söylerken dinleyicilere bir öneride bulunan ünlü popçu, "Bir şeylere kızdığınızda, orada burada, sokakta, yolda, evde, işte, ona buna bağıracağınıza şimdi bana bağırın" diyerek hayranlarını güldürdü.