‘Sevgi telefon atarak değil sarılarak gösterilir’

Şarkıcı Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sahne öncesi güneşlendiğini söyleyen Gürman, "Arada tatil yapıyoruz. Enerjimiz çok iyi. Burası zaten çok güzel. Eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi" dedi. Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlatılması hatırlatılan şarkıcı, bu konuda şunları söyledi: "Çok üzüldüm. Bana da telefon attılar. Arkadaşlarım hemen müdahale etti. Sevgi gösterisi sarılarak ve çiçeklerle olmalı…" Gürman, bazı isimlerin müzik platformlarında dünyaca ünlü sanatçılarıgeride bırakmasıyla ilgili de "Biraz şişirme olabilir. Bazılarının gerçek dışı olduğuna inanıyorum. Ben 14-15 yıldır organik olarak ilerledim. Dijital mecrada planlanmış stratejik şeyler yapmadım" dedi.