Kardeşlerim’in muhteşem dönüşü! Sosyal medyada gündem oldu

Eren kardeşlerin zengin bir hayat sürdüklerini öğrenen Akif, bu kez de onların peşine düşer. Ömer'i kandırarak ortak olurlar. Ömer'in ev partisinde kendini daha fazla tutamayan Doruk, Berk'e her şeyi anlatır. İkili arasında çıkan arbede de Berk kafasını taşa vurup bilinçsiz şekilde havuza düşer.

58. Bölüm tanıtımı için : https://www.atv.com.tr/kardeslerim/58-bolum-1-fragman/izle