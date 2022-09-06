Sahte PCR testleri yüzünden cezaevine atılmışlardı! Bülent Ersoy orkestrasının gönlünü aldı!

Ersoy ile buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Ben göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, o ayrı bir sanat. Bu ekip işte öyle..."