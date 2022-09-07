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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:09

Yeşilçam'ın yıldızı Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Usta oyuncunun pankreası alındı

Yeşilçam’ın yıldızı Güngör Bayrak’tan korkutan haber! Usta oyuncunun pankreası alındı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Güngör Bayrak, pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.Üç haftalık tedavinin ardından Bayrak'ın pankreasının ameliyatla alındığı öğrenildi. Ameliyatın ardından taburcu olan ünlü oyuncu, bir süre evinde dinlenecek.

68 yaşındaki ünlü oyuncu Güngör Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor" dedi.

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti.

Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum...

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Yeşilçam'ın yıldızı Güngör Bayrak'tan korkutan haber! Usta oyuncunun pankreası alındı
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