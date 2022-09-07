Yeşilçam’ın yıldızı Güngör Bayrak’tan korkutan haber! Usta oyuncunun pankreası alındı

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti.

Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum...